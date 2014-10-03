В МВД создана "горячая линия" по вопросам прохождения службы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В столичном управлении МВД создана "горячая линия" по вопросам прохождения службы. Обратиться на нее может как сотрудник ведомства, так и кандидат на службу в московской полиции.

На "горячей линии" будут консультировать по вопросам назначения в органы, предоставления отпусков, перевода в другие подразделения или присвоения специального звания. Квалифицированную помощь будут оказывать сотрудники управления кадров ГУ МВД по Москве.

Получить консультацию можно с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам:



(495) 694-89-83;

(495) 694-95-23;

(495) 694-88-35.

Также вопрос можно отправить на электронный адрес uk@petrovka38.ru или по факсу (495) 698-69-68.