Четверо мужчин задержаны в центре Москвы за хулиганство

Фото: ТАСС

Четырех граждан Финляндии задержали в центре Москвы за то, что они кидались сырыми куриными яйцами у могилы Неизвестного солдата, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В субботу около 21.00 в районе Манежной площади и Александровского сада задержаны четыре иностранца в состоянии алкогольного опьянения", - добавил собеседник информагентства.

На них составлены административные протоколы по статье "Хулиганство".

Другие подробности и данные о личности задержанных не сообщаются.