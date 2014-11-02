Форма поиска по сайту

Новости

02 ноября 2014, 15:30

Безопасность

Четверо мужчин задержаны в центре Москвы за хулиганство

Фото: ТАСС

Четырех граждан Финляндии задержали в центре Москвы за то, что они кидались сырыми куриными яйцами у могилы Неизвестного солдата, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В субботу около 21.00 в районе Манежной площади и Александровского сада задержаны четыре иностранца в состоянии алкогольного опьянения", - добавил собеседник информагентства.

На них составлены административные протоколы по статье "Хулиганство".

Другие подробности и данные о личности задержанных не сообщаются.

полиция иностранцы задержания чп хулиганства

