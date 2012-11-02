За порядком в Москве 4 ноября проследят 6 тыс. полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве на массовых мероприятиях в День народного единства безопасность будут обеспечивать 6 тысяч полицейских и сотрудников внутренних войск. Об этом "Известиям" рассказал глава столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

В семи мероприятиях, которые запланированы на 4 ноября, в том числе в "Русском марше", примут участие порядка 70 тысяч человек. По словам чиновника, власти не видят оснований для отмены акции националистов.

На ней не должно быть лозунгов и транспарантов, ущемляющих национальные и религиозные права граждан, подчеркнул Алексей Майоров. Он пояснил, что это будет считаться нарушением формата.

В таких случаях автоматического разгона марша не последует. По словам главы департамента, сначала полицейские попросят убрать лозунги, а в случае отказа могут привлечь нарушителей к административной ответственности.

Напомним, Федерация мигрантов России обращалась в мэрию с требованием отменить "Русский марш" в День народного единства. По словам главы федерации Маджумдера Мухаммада Амина, это мероприятие опасно для многонациональной России.

С просьбой запретить "Русский марш" обращались и общественные организации столицы. По мнению противников демонстрации, мероприятие оскорбляет память погибших в Великой Отечественной войне.