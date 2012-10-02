Форма поиска по сайту

02 октября 2012, 14:40

Безопасность

Стрелявший участник свадебного кортежа может лишиться права на оружие

Фото: ИТАР-ТАСС

11 октября Тверской суд Москвы рассмотрит просьбу полиции лишить права на ношение оружия одного из участников свадебного кортежа, стрелявшего в воздух.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, один из участников свадебной процессии, уроженец Дагестана Мурат Агаларов устроил стрельбу из травматического пистолета. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и приговорил к 15 суткам ареста.

Напомним, 30 сентября полицейские задержали свадебный кортеж, следовавший по Тверской улице – некоторые его участники стреляли в воздух. В отделение полиции были доставлены 15 человек, затем их отпустили, выписав штрафы за тонировку и нарушение правил пользование звуковыми сигналами.

