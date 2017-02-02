Тело женщины со следами от укусов собак обнаружили в центре Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Следователи выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины, тело которой нашли в Басманном районе на территории, прилегающей к зданию Минспорта РФ, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

На теле 80-летней женщины обнаружили множественные рваные раны, характерные при нападении собак. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В рамках расследования следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались ЧОПом для охраны данной территории. Следователи опрашивают возможных очевидцев, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

