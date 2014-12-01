В Москве выявлено порядка 50 тысяч нарушителей антитибачного закона

Фото: m24.ru/Василий Макагонов

В этом году в Москве порядка 50 тысяч человек привлечено к административной ответственности за нарушение антитабачного закона, сообщил начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин, отвечая на вопросы читателей M24.ru.

Штрафы за курение в общественных местах составляют от 500 рублей до 1,5 тысяч, за курение на детских площадках – от двух до трех тысяч рублей.

"В соответствии с федеральным законом сотрудники полиции составляют протоколы и рассматривают дела по нарушениям запрета на курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", - пояснил Якунин. Однако, по его словам, проблему нарушений антитабачного закона должна решать не только полиция. О вреде курения должны рассказывать населению чиновники, а также активисты общественных объединений.



Напомним, антитабачный закон вступил в силу с 1 июня 2013 года. Курить запрещено в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, станциях метро, на спортивных и культурных объектах, на рабочих местах в помещениях, на детских площадках и пляжах.

С 1 июня 2014 года курить не разрешается в заведениях общепита, гостиницах, общежитиях, крытых рынках и других торговых объектах, платформах пригородных электричек, на судах и поездах дальнего следования. Кроме того, запрещена любая реклама табака.