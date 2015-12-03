Сотрудник столичной Госавтоинспеции помог потерявшейся девочке дойти до школы

Фото: petrovka38.ru

Командир взвода спецбатальона ДПС столичной полиции Алексей Павлов помог потерявшейся пятилетней девочке добраться до школы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

1 декабря капитан полиции патрулировал территорию на служебном автомобиле и, проезжая по Садовой-Кудринской улице, увидел на автобусной остановке плачущего ребенка.

Девочка рассказала, что вместе с бабушкой шла в музыкальную школу и потерялась. Она назвала свой домашний адрес полицейскому и тот предложил отвезти ее домой, но ребенок попросил отвезти его на учебу.

Точного адреса учебного заведения девочка не знала и смогла примерно назвать его месторасположение. По описанию Павлов нашел школу и передал ребенка директору. Также полицейский сообщил об инциденте матери учащейся.