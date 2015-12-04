"Когалымавиа" приостановливает свои полеты

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Когалымавиа" приостановила полеты. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании Светлану Яковлеву, это связано с закрытием двух самых популярных туристических направлений - Египта и Турции.

По словам Яковлевой, летный состав находится в оплачиваемом отпуске. Она не уточнила с какого момента приостановлены полеты и когда могут быть возобновлены. Сейчас компания работает над новыми программами.

Как сообщили изданию в аэропорту "Домодедово" (базовый аэропорт авиакомпании), последний рейс от них "Когалымавиа" выполнила 20 ноября.

"Когалымавиа" занимается чартерными перевозками под брендом Metrojet и входит в туристический холдинг Tourism Holding&Consulting. 31 октября над Египтом разбился ее самолет Airbus 321, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, все 224 человека на борту погибли. Позже было установлено, что причиной был теракт.

Напомним, ранее Ространснадзор не обнаружил существенных нарушений в деятельности авиакомпании "Когалымавиа". По словам руководителя службы Владимира Чертока, во время проверки обнаружили нарушения, которые не влияют на безопасность полетов.

Руководитель Ространснадзора также добавил, что речи об отзыве сертификата эксплуатанта у "Когалымавиа" пока не идет. По заключению акта проверки инспекторы проведут расследование и определят ответственных.