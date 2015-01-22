Музыкант и режиссер Василий Шумов - о нуаре, теле Джулии Робертс и Голливуде

Василий Шумов и Пол Марко

В субботу в арт–центре "Винил" лидер группы "Центр" Василий Шумов покажет новую серию своей нуар-эпопеи "Темный угол Келтона". Фильмы в жанре нуар в России уверенно относятся к категории "кино не для всех", тем не менее Василий Шумов давно и успешно работает в этом жанре, постепенно обрастая кругом единомышленников, а с недавних пор даже почитателей.

— Еще в составе вашей группы "Центр" вы неизменно стремились к новым и неожиданным формам. Каким образом вы впервые соприкоснулись с кино и как пришли к нуару?

— Это произошло в середине 1980-х в Москве. Мы с "Центром" записывали музыку к кинофильму "Время отдыха от субботы до понедельника" ("Мосфильм", 1984) и мультфильму "Королевский бутерброд" ("Союзмультфильм", 1985). В этих проектах электронная музыка была немалой составляющей саундтреков.

Позже я как композитор работал над сериалом "Игра в детектив", в котором музыка была полностью электронная. С нуаром я познакомился, учась в магистратуре Калифорнийского арт-института (CalArts) в Лос-Анджелесе в середине 1990-х - там был курс под названием "фильм-нуар". Также я изучал видео-арт, экспериментальное и авангардное кино. Оказалось, что многие американские черно-белые криминальные драмы и детективы 1940-1950-х годов, которые мне нравились, имеют свою категорию, именуемую "фильм-нуар". Я в эту тему углубился и стал постепенно собирать свою коллекцию нуара. К началу нулевых у меня набралось несколько сотен фильмов в этом жанре. Однажды, глядя на изобилие VHS кассет и DVD, стоявших в три ряда на полках у меня в квартире, я решил сделать композицию о своей коллекции "Фильм-нуар". Этот трек получил название "Темный угол", по названию одного из классических нуаров, и вошел в альбом "Центра" "Молодой на молодой" (2003).

Композиция вызвала неожиданный интерес у слушателей. Получилось типа путеводителя и ликбеза по теме жанра фильм-нуар. В России, как оказалось, этот жанр был, мягко говоря, не слишком известен, но у него явно была потенциальная аудитория. Я решил сделать видео к этому треку. Провел кастинг в Лос-Анджелесе, набрал актеров и снял клип в стилистике нуара.



Во время съемок один из актеров меня спросил, а не нужен ли мне для проекта актер-полицейский, у которого есть винтажный костюм копа 1950-х годов. Этим актером-полицейским оказался Пол Марко, снимавшийся в роли трусливого полицейского Келтона в трех фильмах режиссера Эда Вуда в конце 1950-х и начале 1960-х годов: "Ночь упырей", "Невеста монстра", "План 9 из открытого космоса". Так я познакомился с Полом Марко, и после чего появилась идея сделать фильм под названием "Темный угол Келтона" с ним в главной роли.

— Эд Вуд и его команда у нас известны благодаря одноименному фильму Тима Бертона. Пол Марко, вероятно, был специфичен в работе?

— Первое, что пришлось учитывать в работе с Полом, - его очень ограниченная подвижность на момент нашего знакомства. Он только что перенес операцию на бедре и не мог ходить. Поэтому мне пришлось использовать технику анимации фото-арта и снимать его на зеленом экране - хромокее. Кстати, являясь представителем компании удивительных персонажей режиссера Эда Вуда, он больше нигде не снимался и свою последнюю роль он сыграл тоже в фильме Вуда в начале 1960-х годов. На это были свои причины, с которыми я столкнулся позже. Например, когда я просил Марко сделать серьезное, даже злое лицо, он начинал лучезарно улыбаться. На мой вопрос, почему он улыбается, а не следует указаниям режиссера, я слышал в ответ: "А мои фаны любят, когда Келтон улыбается!". У Пола Марко был свой фан-клуб, в котором он был президентом.

Время от времени Марко оставлял мне по ночам длинные сообщения на автоответчике, где загробным голосом вещал на разные темы, начиная от претензий, что я его не так подсветил в кадре, до грандиозных планов по превращению нашего фильма в супер сериал для главных телеканалов США.

Стареющие актеры в Голливуде говорят: "Я чувствую, что во мне есть еще один фильм". Вот под этим углом и проходило наше сотрудничество. Так получилось, что "Темный угол Келтона" оказался последним фильмом для Пола Марко. Он умер в один из дней, когда мы снимали вторую серию картины.

Эдит Шейн и моряк, обложка журнала Life

— В Лос-Анджелесе во время съемок "Темного угла Келтона" вам пришлось пересечься с изрядным количеством удивительных персонажей.

— На эту тему можно написать отдельную книгу. Поэтому вкратце. Пол Марко: про него я уже немного рассказал. Конрад Брукс: один из актеров фильма Эда Вуда "План 9 из открытого космоса", где он играл полицейского, напарника Келтона. Шелли Мишель: лучший боди-дабл (телесный дублер) в Голливуде. Ее фигурой подменяли Джулию Робертс в фильме "Красотка", а также Ким Бейсингер, Барбару Стрейзанд, Мадонну и многих других звезд. Эдит Шейн: медсестра, которую на фото целует моряк во время парада победы в Нью-Йорке в 1945 году. Это фото одно из самых знаменитых журнала Life. Оказавшись случайно на этом фото, Эдит сделала большую карьеру. Ей писали письма президенты США и был открыт огромный памятник в Сан-Диего. Синция Роккафорте: итальянка, снимавшаяся в фильме Тинто Брасса "Почта Тинто Брасса".

— Как участники вашей съемочной группы и особенно Пол Марко реагировали на то, что за съемку подобного фильма берется русский режиссер?

— Никакого особого отношения к тому, что я русский, я не ощущал. Скорее наоборот, мой русский акцент вносил свой колорит в происходящее. У Эда Вуда в фильмах снимались выходцы из Швеции, Финляндии, Венгрии и других стран.

Шелли Мишель

— Кстати, а если попробовать, пускай и с определенной долей условности, попытаться найти следы нуара в советском, то какие фильмы здесь резонно вспомнить и в чем они нуарны?

— Есть, на мой взгляд, целый ряд фильмов советского нуара. Например: "Дело №306" (1956), "Дело пестрых" (1958), "Человек без паспорта" (1966). Эти фильмы созданы в жанре детектива, в них нет положительных героев, кроме сотрудников милиции. Безрадостная, мрачная атмосфера. Многие сцены сняты в ночное время. Никакого хеппи-энда. Кстати, среди кинокритиков и исследователей нуара нет точного определения этого стиля. Границы жанра размыты, некоторые фильмы, относящиеся к нуару таковыми не являются и наоборот.

— Почему странные приключения загадочного полицейского Келтона вы посчитали достойными внимания? Вы же понимаете, что большинство вашей публики воспринимает это как очень яркий, самодостаточный, оригинальный, но стеб. Это не обидно?

— Для меня это скорее арт-проект, чем создание фильма ради прибыли и славы. Поэтому мнение широкой публики не так важно. Тем более этот проект имеет отношение к Эду Вуду, обладателю титула "Худший режиссер всех времен".

— Три части "Темного угла Келтона" вы сняли в Лос-Анджелесе. Дальше работали уже в России. Насколько вам важна атмосфера города, состав команды, не сложно ли вам было переносить процесс в Россию?

— Новая, четвертая серия сделана полностью в Москве. В ней также заняты мои московские друзья, участники группы "Центр". Сама идея этой новой серии у меня появилась в Москве, когда я увидел фото, сделанные моими друзьями для их проекта свадебных платьев. Когда я посмотрел на эти фото и пейзажи поселка в окрестностях Волоколамска, у меня возникла идея сделать новую серию Келтона в стилистике фильмов ужасов и зомби. Поэтому новая серия сделана в цвете и больше перекликается с винтажным хоррором, чем с нуаром.

— В новой серии вы сняли своих друзей в роли зомби, да и сама концепция сильно поменялась – из черно-белого вы перешли в цвет, возникло много закадрового текста и от нуара вы как будто уходите в треш-эстатеку, может быть, в чем-то и близкую, но другую. Чем все это продиктовано?

— Хотелось какого-то развития истории и сюжета. Так же за последние годы значительно продвинулись и стали доступными новейшие фото-, видео- и компьютерные технологии. На создание новой серии продолжительностью 26 минут у нас ушло почти 10 месяцев. За это время у меня полностью сформировался сценарий, который, в отличие от предыдущих серий, изначально был на русском, и голос за кадром я сделал сам. После этого мы сделали английскую версию, и в данное время идет процесс записи голосов наших американских актеров. Несмотря на то, что новая серия была полностью создана в Москве и многая натура снята под Волоколамском, действие происходит в восточной части штата Кентукки, в наибеднейших и заброшенных местах современной Америки.

— Могли бы вы для тех, кто не очень представляет сути приключений Келтона и не имеет возможности их увидеть, сообщить что-то вроде краткого содержания предыдущих серий?

— После многолетнего перерыва лет так в 40 на экране снова появился коп Келтон. За эти годы он заматерел, погрубел, у него не осталось никакого страха и нытья. Он погряз в коррупции, аферах, в связях с криминалом. Его основными мотиваторами стали жадность, корысть, рвачество, культ денег. Келтон с возрастом сильно изменился по сравнению с тем, каким он был в фильмах Эда Вуда. Он нажил много врагов в криминальном мире Лос-Анджелеса, и однажды его похитили с целью выкупа. Оказалось, что никто не собирался его выкупать, скорее наоборот, – люди сами хотели заплатить похитителям, чтобы те прикончили Келтона, который всех уже достал. Во время стычки с бандитами, у которых с Келтоном были давние счеты, Келтон оказался связанным в багажнике машины, где провел несколько дней. Он почти умер в этом багажнике, но не до конца. Вместо смерти он превратился в зомби с паранормальными возможностями превращаться в Келтонову – полицейского женского рода. В результате Келтону удалось скрыться от бандитов, но охота за ним продолжается.

— Процесс создания новых серий вы выстраиваете по принципу коллаборации со зрителями – показываете предварительно смонтированную версию, интересуетесь мнением и вариантами развития. Не страдает ли от этого ваше авторское видение, ведь свой взгляд на то, что будут творить герои ваших фильмов, у каждого свой?

— Да, мы проводим предварительные просмотры, на которых для меня многое проясняется в плане монтажа, озвучки, построения сюжета. В силу того, что для меня это арт-проек или экспериментальный фильм, перед релизом нужно понять как его воспримет неподготовленная аудитория. От этого зависит дальнейшая судьба этой серии в плане того, где и как ее показывать: или на фестивалях экспериментальных и арт-фильмов или все-таки это может быть предложено для более широкой аудитории.

— Притом что "кино не для всех" - жанр, довольно востребованный, ваш фильм можно увидеть лишь на редких клубных показах, которые анонсируются разве что через Facebook. Вы намерено отказываетесь от продвижения фильма, сделав неизменный акцент на интернете и новых медиа. Были ли какие-то попытки заявить его для более широкого показа?

— Пока не было, но мы работаем в этом направлении. Я думаю, что если зрителя немного подготовить, то аудитория фильма может значительно расшириться.

— Что увидят зрители в арт-центре "Винил" и как вы на этот раз построите встречу?

— Перед показом я немного расскажу об истории фильма, о прошлых сериях, о Поле Марко, об Эд Вуде. Скажу зрителям, что после просмотра мне будет интересно услышать их отзывы, вопросы, пожелания, впечатления. После фильмовая дискуссия обычно занимает минут 30-40, но если будут вопросы, можем беседовать хоть до утра.

Алексей Певчев