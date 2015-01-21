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Культура

21 января 2015, 18:27

Продюсер драмы "Я не вернусь" расскажет о съемках фильма

показы встречи Ильмар Рааг кино смотреть онлайн на m24.ru

Фото: kinopriziv.ru

26 января в кинотеатре 35mm в рамках киноклуба "Кинопризыв" покажут новый фильм эстонского режиссера Ильмара Раага "Я не вернусь". Зрители смогут пообщаться с продюсером картины Натальей Дрозд. Она расскажет об особенностях работы над международным проектом.

Отметим, что создателями и актерами "Я не вернусь" стали представители России, Эстонии, Белоруссии, Казахстана и Финляндии. Съемки проходили в России, Белоруссии и Казахстане.

Главная героиня фильма – воспитанница детского дома, петербурженка Аня Морозова. Она выпустилась с золотой медалью, поступила в университет и нашла свою большую любовь в лице женатого доцента Андрея. Но благополучной жизни пришел конец. Встреча с бывшим одноклассником, явившимся в гости с пакетом героина, сделает из умницы Ани беглую преступницу.

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Пустившись в бега под маской беспризорницы, Аня познакомится с 13-летней Кристиной и вновь окунется в неприглядную уличную жизнь.

Показ фильма и встреча с Натальей Дрозд состоятся 26 января в 17.30. Вход свободный, нужна регистрация.

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