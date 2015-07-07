Москвичам устроят ночь аниме

Фото: imdb.com

11 июля в кинотеатре Lumiere Hall состоится вечер анимационных фильмов Хаяо Миядзаки. Зрители увидят картины "Панда большая и маленькая", "Рыбка Поньо на утесе", "Со склонов Кокуико".

Для всех посетителей предусмотрена насыщенная программа, включающая в себя конкурсы, угощения и просмотры мультфильмов.

"Панда большая и маленькая" – история о сироте Мимико, которая обретает семью в лице панд. "Рыбка Поньо на утесе" – о рыбке, мечтающей превратиться в человека и проявляющей интерес к жизни людей.

В центре сюжета "Со склонов Кокуико" – девочка, которая живет одна, потому что ее мать уехала, а отец погиб. Мультфильм рассказывает о том, как она встретила свою любовь.