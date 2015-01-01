В Москве появилась электронная система поиска пропавших людей

В Москве запустили электронную систему поиска пропавших людей. Речь идет о людях, которые поступили в больницы, а личность их не может быть идентифицирована, местонахождение родственникам и близким неизвестно.
Система поиска людей работает на базе портала "Найди меня". На сайте появляется информация о росте, весе, примерном возрасте, одежде, личных вещах, месте обнаружения и нахождения людей. При этом данные также направляются в органы внутренних дел и волонтерам, оказывающим помощь в поиске пропавших.
Из-за конфиденциальности информации доступ к фотографиям людей ограничен. Но родные и близки могут получить разовый доступ к изображению пациента. Для этого на сайте необходимо нажать кнопку "…" и выбрать пункт меню "запросить фотографию".
"Вам будет предложен один из трех вариантов действий - обратиться в ближайший к вам МФЦ, где по письменному запросу вам предоставят доступ к фотографии, обратиться в единое окно Департамента здравоохранения, или же пройти авторизацию через портал государственных услуг города Москвы", - говорится в сообщении на сайте.
В Москве ежегодно пропадают около 3,5 тысяч людей. Ежедневно в городские больницы поступает более 60 человек, которые ничего не могут сообщить о себе.
Ранее Cергей Собянин поддержал идею создания портала для поиска пропавших людей. Об этом мэр заявил на заседании президиума правительства Москвы.
"В Москве ежегодно пропадает около 3,5 тысяч человек. К счастью, большинство из них находятся, но поиск пропавших - это, конечно, большой стресс для их близких. Была создана информационная система поиска людей, поступающих в больницы, и тех, которые не могут быть идентифицированы, не могут сообщить о себе данные, не могут довести информацию до родных и близких. Главное, чтобы эта информация попадала в поисковые системы организаций, которые занимаются этими проблемами и была доступна для родственников. В то же время мы должны обеспечить защиту персональных данных", - сказал Собянин.
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Напомним, что в начале сентября стартовала совместная акция "Активного гражданина" и "Лизы Алерт". Вместе с текущими опросами по городским проблемам в систему транслируются приметы и фотографии пропавших людей.
Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт", доступны пользователям, локализованным в районе, где произошло исчезновение. В случае пропажи ребенка его приметы получают все без исключения пользователи.
Юзеры могут отметить, видели ли они пропавшего, узнать телефон, по которому можно связаться с теми, кто ищет человека, а также заявить о желании участвовать в спасательной операции или о готовности распечатать листовки с приметами.