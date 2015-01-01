В Москве появилась электронная система поиска пропавших людей

В Москве запустили электронную систему поиска пропавших людей

В Москве запустили электронную систему поиска пропавших людей. Речь идет о людях, которые поступили в больницы, а личность их не может быть идентифицирована, местонахождение родственникам и близким неизвестно.

Система поиска людей работает на базе портала "Найди меня". На сайте появляется информация о росте, весе, примерном возрасте, одежде, личных вещах, месте обнаружения и нахождения людей. При этом данные также направляются в органы внутренних дел и волонтерам, оказывающим помощь в поиске пропавших.

Из-за конфиденциальности информации доступ к фотографиям людей ограничен. Но родные и близки могут получить разовый доступ к изображению пациента. Для этого на сайте необходимо нажать кнопку "…" и выбрать пункт меню "запросить фотографию".

"Вам будет предложен один из трех вариантов действий - обратиться в ближайший к вам МФЦ, где по письменному запросу вам предоставят доступ к фотографии, обратиться в единое окно Департамента здравоохранения, или же пройти авторизацию через портал государственных услуг города Москвы", - говорится в сообщении на сайте.

В Москве ежегодно пропадают около 3,5 тысяч людей. Ежедневно в городские больницы поступает более 60 человек, которые ничего не могут сообщить о себе.

"Мосгорсправка": Что делать, если пропал человек

Ранее Cергей Собянин поддержал идею создания портала для поиска пропавших людей. Об этом мэр заявил на заседании президиума правительства Москвы.

"В Москве ежегодно пропадает около 3,5 тысяч человек. К счастью, большинство из них находятся, но поиск пропавших - это, конечно, большой стресс для их близких. Была создана информационная система поиска людей, поступающих в больницы, и тех, которые не могут быть идентифицированы, не могут сообщить о себе данные, не могут довести информацию до родных и близких. Главное, чтобы эта информация попадала в поисковые системы организаций, которые занимаются этими проблемами и была доступна для родственников. В то же время мы должны обеспечить защиту персональных данных", - сказал Собянин.

Напомним, что в начале сентября стартовала совместная акция "Активного гражданина" и "Лизы Алерт". Вместе с текущими опросами по городским проблемам в систему транслируются приметы и фотографии пропавших людей.

Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт", доступны пользователям, локализованным в районе, где произошло исчезновение. В случае пропажи ребенка его приметы получают все без исключения пользователи.

Юзеры могут отметить, видели ли они пропавшего, узнать телефон, по которому можно связаться с теми, кто ищет человека, а также заявить о желании участвовать в спасательной операции или о готовности распечатать листовки с приметами.