Полиция разыскивает возможных похитителей семимесячной девочки

Полиция и волонтеры ищут в Москве семимесячного ребенка

Сыщики МУРа разыскивают возможных похитителей семимесячной девочки, пропавшей 21 июня. Об этом M24.ru рассказали в пресс-службе Московского уголовного розыска.

"23 июня в полицию с заявлением о розыске своей 7-месячной дочери Маши обратилась 22-летняя мать ребенка. Женщина рассказала полицейским, что практически каждый день злоупотребляла спиртными напитками, выпивая с двумя друзьями на Клинской улице. По ее версии, в пятницу, 21 июня, с 18 до 19 часов она в очередной раз у магазина употребляла спиртные напитки вместе с двумя друзьями, которым и отдала свою дочь, чтобы те довезли её на автобусе 801 маршрута до дома. После этого она ни дочери, ни друзей не видела", - отметили в ведомстве.

Оперативники МУРа незамедлительно приступили к поиску пропавшей девочки. "Отрабатываются все версии и обстоятельства случившегося. У оперативников имеется информация о том, что в данный момент ребенок может находится в районе станции Ховрино или Люберецком районе Московской области", - сказали в пресс-службе МУР.

Полиция убедительно просит всех, кто заметит подозрительных лиц с 7-месячным ребенком на руках, или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, немедленно сообщить в полицию по телефонам: (495) 694-94-70, 694-93-61 или по телефону: "02.

Екатерина Карачева