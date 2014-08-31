Последний день лета в Москве будет по-осеннему прохладным, возможны дожди

В Москве 31 августа будет облачно и небольшой дождь

В последний день лета в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, сообщает в воскресенье, 31 августа, центр погоды "Фобос".

В Москве воздух прогреется до +17 градусов, в Подмосковье - до 18 тепла. Ветер будет дуть северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, атмосферное давление поднимется до 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 60 процентов.

Предстоящей ночью в регионе сохранится переменная облачность, осадки не ожидаются. В столице температура воздуха составит 6-8 градусов выше ноля, в Подмосковье - от 3 до 8 тепла.

Днем 1 сентября будет прохладно, однако дождей не ожидается. В Москве и области утром во время школьных линеек будет около 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В последующие дни потеплеет до +23 градусов.