Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

31 августа 2014, 09:09

Последний день лета в Москве будет по-осеннему прохладным, возможны дожди

погода дожди синоптики похолодания переменная облачность центр погоды Фобос

В Москве 31 августа будет облачно и небольшой дождь

В последний день лета в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, сообщает в воскресенье, 31 августа, центр погоды "Фобос".

В Москве воздух прогреется до +17 градусов, в Подмосковье - до 18 тепла. Ветер будет дуть северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду, атмосферное давление поднимется до 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 60 процентов.

Предстоящей ночью в регионе сохранится переменная облачность, осадки не ожидаются. В столице температура воздуха составит 6-8 градусов выше ноля, в Подмосковье - от 3 до 8 тепла.

Днем 1 сентября будет прохладно, однако дождей не ожидается. В Москве и области утром во время школьных линеек будет около 10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В последующие дни потеплеет до +23 градусов.

В нескольких районах столицы появился туман

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать