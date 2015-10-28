В среду в столице ожидается мокрый снег с дождем и сильный ветер

В среду, 28 октября, в столице облачно, пройдет небольшой мокрый снег, ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до +3 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Столичный регион находится во власти холодного атмосферного фронта, который принесет холодные воздушные массы, осадки и порывистый ветер.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 10-15 метров в секунду. Давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%.

Предстоящей ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможно образование гололедицы. В Москве столбики термометров покажут 2-4 ниже ноля, по области будет от 2 до 7 мороза, местами температура упадет до минус 12 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Днем в четверг характер погоды не изменится. При переменной облачности - вновь без осадков. Местами гололедица. Температура воздуха составит ноль - плюс 2.