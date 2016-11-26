Небольшой снег и метелица ожидаются в воскресенье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Влияние на погоду в субботу окажет атмосферный фронт, протянувшийся на запад–юго-запад от циклона с центром над полярным Уралом, сообщает Гидрометцентр России.
В городе ожидается небольшой снег, местами с метелью. На дорогах образуется гололедица. Столбики термометров в течение дня будут показывать от -1 до 1 градуса.
Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.
Во вторник местами также пройдет небольшой снег, столбики термометров опустятся до -11… -6 градусов. Отрицательная аномалия средней суточной температуры составит до 5 градусов.