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Новости

26 ноября 2016, 08:07

Общество

Небольшой снег и метелица ожидаются в воскресенье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Влияние на погоду в субботу окажет атмосферный фронт, протянувшийся на запад–юго-запад от циклона с центром над полярным Уралом, сообщает Гидрометцентр России.

В городе ожидается небольшой снег, местами с метелью. На дорогах образуется гололедица. Столбики термометров в течение дня будут показывать от -1 до 1 градуса.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

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Серьезное похолодание придет в столичный регион в начале следующей недели. В понедельник выпадет снег, а температура понизится до -5… 0 градусов.

Во вторник местами также пройдет небольшой снег, столбики термометров опустятся до -11… -6 градусов. Отрицательная аномалия средней суточной температуры составит до 5 градусов.

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