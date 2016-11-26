Небольшой снег и метелица ожидаются в воскресенье

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Влияние на погоду в субботу окажет атмосферный фронт, протянувшийся на запад–юго-запад от циклона с центром над полярным Уралом, сообщает Гидрометцентр России.

В городе ожидается небольшой снег, местами с метелью. На дорогах образуется гололедица. Столбики термометров в течение дня будут показывать от -1 до 1 градуса.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

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