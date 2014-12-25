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Общество

25 декабря 2014, 16:05

Энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за снегопада

погода энергетики электроэнергия снегопад электросети

Фото: 24.ru/ Александр Авилов

Энергетики столицы переведены в режим повышенной готовности в связи со снегопадом и порывистым ветром, сообщает пресс-служба электросетевой компании.

Так, в Москве и области дежурят более 250 бригад и 400 единиц спецтехники. Постоянно контролируется работа оборудования подстанции 220 кВ, осматриваются участки воздушных линий.

Энергетики взаимодействуют с МЧС, метеослужбами и властью. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения руководства электросетевой компании.

Отметим, снегопад в столице прекратится к пятнице, 26 декабря. Сейчас уборкой снега в городе занимаются 10 тысяч единиц снегоуборочной техники и 20 тысяч рабочих. Коммунальные службы переведены на непрерывный режим работы. Работники ЖКХ убирают дворовые территории, пешеходные зоны, тротуары и подходы к станциям метро.

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Серьезное ухудшение погодных условий привело к снижение скоростей при движении по всем основным магистралям столицы.

Наибольшее снижение скоростей отмечено на кольцевых магистралях. Проблемы при движении в центр наблюдаются на шоссе Энтузиастов, Волгоградском и Ленинском проспектах, Каширском, Ленинградском и Дмитровском шоссе. Затруднения при движении в область зафиксированы на шоссе Энтузиастов и Каширском шоссе, Рязанском и Ленинском проспектах, а также на Профсоюзной улице.

Кроме того, из-за сильного снегопада в столичных аэропортах - Внукове, Домодедове и Шереметьеве - задерживается вылет 134 рейсов. Еще 30 рейсов отменено.

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