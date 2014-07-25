В ночном небе над Москвой можно наблюдать серебристые облака

Фото: ИТАР-ТАСС

В это время года в ночном небе над столицей можно увидеть красивые серебристые облака, которые пропадут к началу августа, сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

В эти дни в городе царит антициклон, облачности мало, и она не мешает любоваться свечением на ночном небосклоне, ведь серебристые облака нельзя заметить днем.

Самую красивую картину можно лицезреть примерно через час после захода солнца. Исчезают облака перед самым восходом. Сначала они появляются на северо-западе, а ближе к утру их лучше видно на северо-востоке. Однако помешать наблюдениям за серебристыми облаками может свет луны.

В северном полушарии серебристые облака можно наблюдать с середины мая по август. В московских широтах они лучше всего видны в начале июля, однако иногда они появляются и в конце.

Серебристые облака рождаются на высоте около 70-93 км, на несколько километров ниже самой холодной части атмосферы. Состоят они из мельчайших кристаллов и имеют голубоватый оттенок.