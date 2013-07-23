Во вторник воздух в столице прогреется до 20 градусов

В Москве сохранится прохладная и дождливая погода

Во вторник, 23 июля, погода в Москве существенно не изменится. Синоптики по-прежнему прогнозируют осеннюю прохладу и небольшие дожди.

По данным центра погоды "Фобос", в течение дня воздух прогреется до +20 градусов. Ветер будет юго-восточный и восточный - от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 738 миллиметров ртутного столба.

Специалисты отмечают, что такой температурный режим на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Однако в столице 23 июля бывало и холоднее. Так, в 1904 и 1964 годах ночной минимум составил +6,5 градусов. А в 2010 году был установлен рекорд максимальной температуры +36,3.