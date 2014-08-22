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Москва 24

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Общество

22 августа 2014, 18:10

В связи с резким похолоданием в Москве ожидается туман

погода похолодание Елена Волосюк туман

В Москве из-за тумана ожидается резкое снижение видимости на дорогах

22 августа в связи с резким понижением температуры и дождями в городе появится туман. Из-за этого резко ухудшится видимость на дорогах, передает телеканал "Москва 24".

"Велика вероятность, что из-за большой влажности возникнет туман, такую ситуацию надо учитывать автомобилистам, которые будут двигаться в сторону области. Во второй половине ночи и завтрашним утром видимость может стать еще хуже и составить 300-500 метров", - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Напомним, что похолодание пришло в Московский регион вместе со скандинавским циклоном, который принес с собой ливневые дожди.

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В выходные осадков не ожидается, но теплее не станет - солнце не сможет прогреть холодный воздух, который будет принесен атмосферным фронтом, поэтому столбики термометров поднимутся лишь до 22-23 градусов. Особенно холодно будет ночами - в Москве около 10 градусов, а по области возможно снижение температуры до +7.

В понедельник столицу вновь посетит циклон, который принесет с собой кратковременные дожди и дальнейшее понижение температуры - ориентировочно до +18 градусов.

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