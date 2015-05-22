В пятницу в столице ожидается дождь с грозой и до 26 градусов тепла

"Утро": В пятницу воздух в столице прогреется до 25 градусов тепла

В пятницу, 22 мая, в столице будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами гроза. Воздух прогреется до +26 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

К границам столичного региона с северо-запада приблизится атмосферный фронт. Под его влиянием во второй половине дня в небе над Москвой-рекой начнут расти шапки мощных кучевых облаков, которые прольются грозовыми ливнями. Но они лишь освежат хорошо прогретый воздух.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-6 м/с., местами порывы до 15–20 м/с. Давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%.

Предстоящей ночью - также облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. В Москве будет от 12 до 14, по области - от 9 до 14 тепла. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

Днем в субботу не исключен небольшой дождь. Столбики термометров покажут 18-20 градусов тепла.