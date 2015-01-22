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Общество

22 января 2015, 14:08

В выходные в городе потеплеет и пройдут снегопады

погода снегопады потепление

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На смене морозной и бесснежной погоде приходят оттепель и снегопад, сообщает Гидрометцентр России.

Пока в столице сохраняется морозная погода. Предстоящей ночью местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. В городе столбики термометров опустятся до 11- 13 ниже ноля, по области будет от 11 до 16 мороза, местами до минус 21 градуса.

"Утро": На выходные в Москве потеплеет

Однако уже в выходные столицу ждет потепление. В субботу столбики термометров покажут минус 4 градуса, а в воскресенье - минус 7 градусов. Ожидается пасмурная погода, а местами даже слабая метель.

Самый теплый день ожидается 24 января. Будет пасмурно, пойдет небольшой снег. Ночью в Москве – минус 6 – 8 градусов, днем – минус 3 – 5. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

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В воскресенье, 25 января, антициклон усилится, но сильных морозов не будет. Ночью в Москве - минус 7 – 12 градусов, днем - минус 6 – 11. Температура воздуха 26 января – минус 10 – 15 градусов ночью, минус 7 – 12 градусов днем. Таким образом, температура придет к своей климатической норме.

Напомним, в начале января в столице наблюдалось аномальное потепление. В городе даже зацвела верба. Это растение считается довольно устойчивым к холодам, ранней весной именно верба расцветает раньше всех, но для января это событие необычное.

А 14 января в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.

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