Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

21 января 2015, 14:30

Морозы в городе продержатся только до четверга

погода морозы метели потепление центр погоды Фобос

Фото: ТАСС / Зураб Джавахадзе

Сильные морозы продержатся в столице до четверга, 22 января, сообщили M24.ru в Центре погоды "Фобос".

Ближайшая ночь будет холодной. В Москве ожидается минус 15 – 17 градусов, по области - минус 15 – 20 градусов. При этом на юго-западе, где сконцентрируется больше облаков, столбики термометров покажут минус 10 – 15, а на севере и северо-востоке – минус 25 – 30.

Днем 22 января в Москве ожидается минус 9 – 11 градусов, по области - минус 8 – 13.

В пятницу морозы ослабнут. Прогнозируют больше облаков, которые не дадут сильно охлаждаться воздуху в ночные часы. Постепенно воздушные потоки будут идти с юга и юго-востока. Они принесут теплый воздух.

Алина Котилевская рассказала о причинах резкого похолодания в Москве

"Днем 23 января будет облачно, пойдет снег, усилится ветер. Воздух хоть и потеплеет, но погода не будет комфортной из-за ветра. Максимальная температура – минус 6 – 8 градусов, по области минус 5 – 10, местами до минус 13 градусов. Ветер – 4 – 9 метров в секунду, возможны слабые метели", - сообщила ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

Самый теплый день ожидается 24 января. Будет пасмурно, пойдет небольшой снег. Ночью в Москве – минус 6 – 8 градусов, днем – минус 3 – 5. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В воскресенье, 25 января, антициклон усилится, но сильных морозов не будет. Ночью в Москве - минус 7 – 12 градусов, днем - минус 6 – 11. Температура воздуха 26 января – минус 10 – 15 градусов ночью, минус 7 – 12 градусов днем. Таким образом, температура придет к своей климатической норме, добавили в "Фобос".

Ссылки по теме

Напомним, в начале января в столице наблюдалось аномальное потепление. В городе даже зацвела верба. Это растение считается довольно устойчивым к холодам, ранней весной именно верба расцветает раньше всех, но для января это событие необычное.

А 14 января в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.

Кроме того, стало известно, что прошедший год вошел в десятку самых теплых в столице. Средняя температура в 2014 году составила 6,9 градусов тепла. Теплее было только в 1978, 2007 и 2008 годах.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать