Морозы в городе продержатся только до четверга

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Сильные морозы продержатся в столице до четверга, 22 января, сообщили M24.ru в Центре погоды "Фобос".

Ближайшая ночь будет холодной. В Москве ожидается минус 15 – 17 градусов, по области - минус 15 – 20 градусов. При этом на юго-западе, где сконцентрируется больше облаков, столбики термометров покажут минус 10 – 15, а на севере и северо-востоке – минус 25 – 30.

Днем 22 января в Москве ожидается минус 9 – 11 градусов, по области - минус 8 – 13.

В пятницу морозы ослабнут. Прогнозируют больше облаков, которые не дадут сильно охлаждаться воздуху в ночные часы. Постепенно воздушные потоки будут идти с юга и юго-востока. Они принесут теплый воздух.

Алина Котилевская рассказала о причинах резкого похолодания в Москве

"Днем 23 января будет облачно, пойдет снег, усилится ветер. Воздух хоть и потеплеет, но погода не будет комфортной из-за ветра. Максимальная температура – минус 6 – 8 градусов, по области минус 5 – 10, местами до минус 13 градусов. Ветер – 4 – 9 метров в секунду, возможны слабые метели", - сообщила ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

Самый теплый день ожидается 24 января. Будет пасмурно, пойдет небольшой снег. Ночью в Москве – минус 6 – 8 градусов, днем – минус 3 – 5. Южный ветер будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В воскресенье, 25 января, антициклон усилится, но сильных морозов не будет. Ночью в Москве - минус 7 – 12 градусов, днем - минус 6 – 11. Температура воздуха 26 января – минус 10 – 15 градусов ночью, минус 7 – 12 градусов днем. Таким образом, температура придет к своей климатической норме, добавили в "Фобос".

Напомним, в начале января в столице наблюдалось аномальное потепление. В городе даже зацвела верба. Это растение считается довольно устойчивым к холодам, ранней весной именно верба расцветает раньше всех, но для января это событие необычное.

А 14 января в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.

Кроме того, стало известно, что прошедший год вошел в десятку самых теплых в столице. Средняя температура в 2014 году составила 6,9 градусов тепла. Теплее было только в 1978, 2007 и 2008 годах.