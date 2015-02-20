На выходных в столице потеплеет до плюс четырех градусов

"Интервью": Евгений Тишковец рассказал о погоде на выходные

Западный ветер принесет в столицу аномально теплые выходные. Все три дня – в субботу, воскресенье и понедельник в Москве будет пасмурно, а столбики термометров будут показывать от -1 до +4 градусов, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Несмотря на то, что еще осенью синоптики обещали холодную зиму, она выдалась теплой. Превышение температуры за февраль составило три градуса", – отметил он.



Погода в столичном регионе при этом будет определятся теплым сектором атлантического циклона, который постоянно несет с собой новые порции теплого воздуха и влаги.

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Так, в субботу может выглянуть солнце, в ночные часы температура не будет опускаться ниже нулевой отметки, а днем ожидается от 2 до 4 градусов тепла. Водителям надо быть осторожнее, так как вероятно образование гололедицы и туманов из-за высокой влажности.

Как рассказал Евгений Тишковец, в воскресенье и понедельник столичное небо будет затянуто облаками, возможны небольшие осадки. При этом станет еще теплее, столбики термометров днем могут показать до +6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Подмосковное управление ГИБДД предупреждает, что число аварий на дорогах региона в выходные может сильно увеличиться. На проезжей части уже появились лужи, а к ночи образуется гололед.

Напомним, в начале января в столице наблюдалось аномальное потепление. В городе даже зацвела верба. Это растение считается довольно устойчивым к холодам, весной именно верба расцветает раньше всех, но для января это событие необычное.