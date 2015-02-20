Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

20 февраля, 20:37

На выходных в столице потеплеет до плюс четырех градусов

погода выходные потепление атлантический циклон

"Интервью": Евгений Тишковец рассказал о погоде на выходные

Западный ветер принесет в столицу аномально теплые выходные. Все три дня – в субботу, воскресенье и понедельник в Москве будет пасмурно, а столбики термометров будут показывать от -1 до +4 градусов, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Несмотря на то, что еще осенью синоптики обещали холодную зиму, она выдалась теплой. Превышение температуры за февраль составило три градуса", – отметил он.

Погода в столичном регионе при этом будет определятся теплым сектором атлантического циклона, который постоянно несет с собой новые порции теплого воздуха и влаги.

"Мосгорсправка": Как не упасть на скользкой дороге

Так, в субботу может выглянуть солнце, в ночные часы температура не будет опускаться ниже нулевой отметки, а днем ожидается от 2 до 4 градусов тепла. Водителям надо быть осторожнее, так как вероятно образование гололедицы и туманов из-за высокой влажности.

Ссылки по теме

Как рассказал Евгений Тишковец, в воскресенье и понедельник столичное небо будет затянуто облаками, возможны небольшие осадки. При этом станет еще теплее, столбики термометров днем могут показать до +6 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

Подмосковное управление ГИБДД предупреждает, что число аварий на дорогах региона в выходные может сильно увеличиться. На проезжей части уже появились лужи, а к ночи образуется гололед.

Напомним, в начале января в столице наблюдалось аномальное потепление. В городе даже зацвела верба. Это растение считается довольно устойчивым к холодам, весной именно верба расцветает раньше всех, но для января это событие необычное.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать