Во вторник в столице будет пасмурно и до 13 градусов тепла

Во вторник в столице ожидается сильный ветер

Во вторник, 19 мая, в столице ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до +13 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

С ростом атмосферного давления вероятность дождей на берегах Москвы-реки уменьшится, и более теплый воздух начнет продвигаться в сторону столицы. Но облаков будет еще довольно много, и они пока сдержат дневной прогрев.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-7 м/с. Давление составит 742 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 71%.

Предстоящей ночью при переменной облачности уже без осадков. Температура воздуха в Москве составит 5-7 тепла, по области будет от 3 до 8 выше ноля. Ветер западной четверти 3-8 м/с.

Днем в среду будет солнечно и сухо. В столице столбики термометров поднимутся до 20-22 выше ноля.