Москвичей ждет дождливое воскресенье

Дождливая погода ждет москвичей

В воскресенье, 17 августа, в Москве ожидаются кратковременные, но сильные дожди. Температура воздуха днем составит 23 градуса со знаком плюс. Такая погода обусловлена влиянием антициклона, который спровоцировал в столичном регионе резкое похолодание.

Под влиянием антициклона температура воздуха понизилась до привычных августовских показателей. Кое-где на землю опустились туманы, сообщает телеканал "Москва 24".

Добавим, что в воскресенье атмосферное давление будет ниже нормы – 739 мм ртутного столба. Скорость юго-западного ветра составит 5 метров в секунду.