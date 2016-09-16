Дождливая и прохладная погода ожидает москвичей в пятницу

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пасмурно и дождливо будет в Москве в пятницу, 16 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, такую погоду обеспечит атмосферный фронт обширного циклона, который продолжит кружить над центром Европейской России, удерживая температуру немного ниже климатической нормы.

Воздух прогреется до +12 градусов. Будет дуть западный ветер 5-10 метров в секунду. Влажность воздуха составит 90 процентов. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

В ночь на субботу также пройдет дождь, в Москве ожидается 6–8 градусов, по области – 3–8. Днем столбики термометров в столице поднимутся до отметки 11–13 градусов, в районах Подмосковья – до 9–14.

В начале новой недели местами пройдет небольшой дождь, станет еще прохладнее. В Москве и Подмосковье ночью ожидается плюс 2–7 градусов, днем – 7–12. Средняя суточная температура в эти дни будет ниже климатической нормы на 3 градуса.