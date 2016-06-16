Дожди с грозами ожидают москвичей в пятницу

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В пятницу, 17 июня, в столице ожидается облачная погода с пояснениями, сообщает Гидрометцентр России. Местами возможны кратковременные дожи с грозами, а ночью – еще и туман.

Ветер ночью будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе с порывами до 12-17 метров в секунду. Днем – 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду.

Столбики термометров ночью покажут +17..+19 градусов, днем воздух прогреется до +26..+28 градусов.

В столице объявлен желтый уровень опасности погоды на 17 июня. Причиной стали ожидающиеся ветер, гроза и дожди при очень высокой температуре.

Желтый – это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода может оказаться потенциально опасной.