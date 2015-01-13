Предстоящей ночью в столице может пройти ледяной дождь

Столичные коммунальщики готовятся к ледяному дождю

В ночь на среду в столице может пройти ледяной дождь. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщает корреспондент M24.ru.

"Мы ожидаем сегодня, по прогнозам синоптиков, ледяной дождь после полуночи. К этому городские службы готовы", - заявил Бирюков.

По его словам, снегопады продлятся еще неделю. "Днем будет выше нуля, ночью - минусовые температуры, и снег по 7-10 сантиметров каждый день. В ближайшие сутки негативное влияние окажет теплый воздух, возможны осадки с дождем", - сообщил заммэра.

Городские власти по поручению Сергея Собянина установили несколько дизельных генераторов на территории Новой Москвы. "Там возможно обледенение на воздушных сетях и порывы ветра", - подчеркнул Бирюков.

МОЭСК привела в полную готовность передвижные электростанции, которые позволяют оперативно подключить потребителей в случае сбоев.

Между тем, вместе с возобновлением осадков в столичный регион придет потепление. Завтра днем воздух прогреется до 4 градусов выше нуля, это всего на 2 с небольшим градуса ниже абсолютного рекорда температуры января. В течение всей недели в Москве в дневное время будут наблюдаться плюсовые температуры.

Коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают борьбу со снегопадом. Привлечены 15,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, в том числе порядка 3 тысяч самосвалов.

В течение января на снегоплавильные пункты вывезли более 2 миллионов кубометров снега со столичных улиц.

Напомним, за четыре дня в столице (с четверга по воскресенье) выпала почти половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров. Бирюков ранее отмечал, что к дополнительной уборке улиц был привлечен ряд компаний, в том числе "Гормост", МОЭК и "Мосводосток". Они убирают 180 улиц в центральной части города.

"Для всех, кто занят уборкой улиц, работают полевые кухни, организовано горячее питание. Всего их больше 35", - рассказал заммэра.

Напомним, в декабре 2010 года в Москве и области прошел сильный ледяной дождь. Слой льда, образовавшийся после этого редкого природного явления, достигал 2,5 сантиметра. Ледяной дождь повалил около 50 тысяч деревьев, в области остались без света около 100 тысяч человек.