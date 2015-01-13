Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

13 января 2015, 14:11

Предстоящей ночью в столице может пройти ледяной дождь

погода Петр Бирюков ледяной дождь

Столичные коммунальщики готовятся к ледяному дождю

В ночь на среду в столице может пройти ледяной дождь. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, сообщает корреспондент M24.ru.

"Мы ожидаем сегодня, по прогнозам синоптиков, ледяной дождь после полуночи. К этому городские службы готовы", - заявил Бирюков.

По его словам, снегопады продлятся еще неделю. "Днем будет выше нуля, ночью - минусовые температуры, и снег по 7-10 сантиметров каждый день. В ближайшие сутки негативное влияние окажет теплый воздух, возможны осадки с дождем", - сообщил заммэра.

Городские власти по поручению Сергея Собянина установили несколько дизельных генераторов на территории Новой Москвы. "Там возможно обледенение на воздушных сетях и порывы ветра", - подчеркнул Бирюков.

МОЭСК привела в полную готовность передвижные электростанции, которые позволяют оперативно подключить потребителей в случае сбоев.

Между тем, вместе с возобновлением осадков в столичный регион придет потепление. Завтра днем воздух прогреется до 4 градусов выше нуля, это всего на 2 с небольшим градуса ниже абсолютного рекорда температуры января. В течение всей недели в Москве в дневное время будут наблюдаться плюсовые температуры.

Коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают борьбу со снегопадом. Привлечены 15,5 тысячи единиц снегоуборочной техники, в том числе порядка 3 тысяч самосвалов.

Ссылки по теме

В течение января на снегоплавильные пункты вывезли более 2 миллионов кубометров снега со столичных улиц.

Напомним, за четыре дня в столице (с четверга по воскресенье) выпала почти половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров. Бирюков ранее отмечал, что к дополнительной уборке улиц был привлечен ряд компаний, в том числе "Гормост", МОЭК и "Мосводосток". Они убирают 180 улиц в центральной части города.

"Для всех, кто занят уборкой улиц, работают полевые кухни, организовано горячее питание. Всего их больше 35", - рассказал заммэра.

Напомним, в декабре 2010 года в Москве и области прошел сильный ледяной дождь. Слой льда, образовавшийся после этого редкого природного явления, достигал 2,5 сантиметра. Ледяной дождь повалил около 50 тысяч деревьев, в области остались без света около 100 тысяч человек.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать