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Москва 24

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Общество

12 января 2015, 10:07

После обеда в столице начнется снегопад

погода снегопады циклон

Столичные коммунальщики готовятся к новой волне снегопада

Снегопад, засыпавший столицу в предыдущие четыре дня, не даст коммунальным службам города отдохнуть. В понедельник после обеда снова пойдет снег, и такая погода продержится до ночи на 14 января, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе центра погоды "Фобос".

"Столичный регион продолжает оставаться во власти циклона, пришедшего из стран Балтии. Уже после обеда ожидается снегопад, который продлится более суток", - рассказал специалист "Фобос-центра".

Правда, он будет не столь интенсивным, как в пятницу и субботу прошлой недели. За два дня в городе выпадет до 6 миллиметров осадков. В среду и четверг снегопад практически прекратится, а уже в пятницу москвичей ждет теплая и безоблачная погода без осадков.

Отметим, что на протяжении всей недели в дневное время температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Атмосферное давление вернется к норме в четверг.

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Напомним, за четыре дня в столице выпала почти половина месячной нормы осадков - 42 миллиметра. Высота снежного покрова превысила 30 сантиметров.

Коммунальщики работают в круглосуточном режиме, убирая снег с улиц столицы. Последствия снегопада в столице ликвидируют 15 тысяч единиц спецтехники, в том числе четыре тысячи самосвалов. За сутки в Москве на снегоплавильные пункты вывезли 420 тысяч кубометров снега, а с начала зимнего сезона - 6,45 миллионов кубометров.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, к дополнительной уборке улиц был привлечен ряд компаний, в том числе "Гормост", МОЭК и "Мосводосток". Они убирают 180 улиц в центральной части города.

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