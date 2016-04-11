Во вторник в Москве будет облачно и без осадков

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Во вторник, 12 апреля, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Гидрометцентр России.

Ночью температура в мегаполисе составит +3... +5 градусов, по области столбики термометров могут опуститься до 0 градусов. Днем в столице – от 12 до 14 градусов тепла. В регионе температура составит от +10 до +15 градусов.

В первой половине дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Затем он сменится на восточный, его скорость снизится до 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в дневное время составит 752 миллиметра ртутного столба.

В столице ожидается пасмурная погода

Ранее центр погоды "Фобос" сообщал, что в первой половине недели в столице будет пасмурно с прояснениями и температурой не выше +14 градусов, начиная со среды ожидаются дожди из-за прихода в регион атлантического циклона.