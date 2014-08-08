На столицу надвигается гроза со шквальным ветром

Гроза и сильный ветер надвигаются на Москву

В Москве и области до 17.00 ожидаются грозы с сильным ветром. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщает агентство "Москва".

"Погоду в столице определяет ситуация с распадом антициклона, который долгое время обеспечивал жаркую погоду в регионе. Его место заняли фронтальные циклоны", - рассказали корреспонденту M24.ru в центре погоды"Фобос".

В настоящее время гроза надвигается на Москву, первые капля дождя уже упали в Домодедове, Быкове, грозы идут на севере Московской области.

В ближайшие два дня погода существенно не изменится, вероятность грозовых дождей остается весьма высокой, а температура будет снижаться.

"Изменение произойдет в понедельник, погоду в столице вновь начнет определять антициклон, который принесет с собой потепление. Но уже в среду на территорию столичного региона придет скандинавский циклон, который принесет новые дожди и грозы", - сообщила сотрудница центра погоды "Фобос".

В настоящее время в столице 24 градуса, синоптики обещали, что в течение дня воздух прогреется до +26 - +27.

Напомним, накануне в Москве и области прошел дождь. Наибольшее количество осадков выпало в Черустях - 20 миллиметров.