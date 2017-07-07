Фермеры бьют тревогу: цены на некоторые продукты могут подняться в 20 раз осенью

В Министерстве сельского хозяйства России зафиксировали рост цен на ряд овощей более чем в 1,5 раза. Соответствующие данные представлены в “Обзоре ценовой ситуации на агропродовольственном рынке”. В росте цен винят холодное дождливое лето, которое погубило практически весь урожай текущего года. В связи с этим вырастет стоимость и молочных продуктов: из-за недостатка сена для корма фермеры будут вынуждены сократить количество скота, рассказали m24.ru эксперты.

Фото: m24.ru/ Лидия Широнина

Что ждет российский рынок овощей?

“Обзор ценовой ситуации на агропродовольственном рынке” подготовлен Минсельхозом и подведомственным ФГБУ “Спеццентручет в АПК”. В нем приводятся цены на 19 июня 2017 года. “По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, капуста белокочанная свежая стала дороже на 73,8 процента, картофель – на 56,6 процента, лук репчатый – на 28,3 процента. Всего на 8,6 процента превысила прошлогоднюю цена на морковь", – говорится в документе.

Цена на капусту на 19 июня составляет 46,9 рубля за килограмм, на картофель – 44,8 рубля, на лук – 40 рублей, на морковь – 45 рублей.



График:m24.ru/ Кристина Оленёва

Фермеры и представители агрохолдингов объясняют сильное подорожание овощей поздним урожаем из-за аномально холодного и дождливого лета.

В Минэкономразвития отметили, что рост цен уже оказал влияние на уровень инфляции в апреле–июне. Однако ведомство ожидает нормализации ситуации с поступлением на прилавки овощей свежего урожая этого года.

Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк уточнил m24.ru, что власти города сейчас проводят проверку данных Минсельхоза.

“Единственное, что могло бы привести стоимость овощей в норму – открытие европейского рынка”

По мнению генерального директора "Рузские ЭКО овощи" Степана Соломникова, к началу осени цены на овощи могут подняться в 20 раз.

“Если не появится, например, картофель из Египта, к осени все подорожает в 20 раз. В этом году вообще неизвестно, что будет с картофелем. И это касается не только Московской области, но и Казани, Уфы и других городов. Сейчас килограмм картошки стоит 40 рублей, а к осени будет еще больше. Например, те, кто сотрудничал с “Белой дачей” (агрокомпания по производству салатов – m24.ru), раньше договаривались о поставке салата в 200 тонн, сейчас в восемь. И это салат, а не картошка. Причем весом салат должен быть 700 грамм, а весит 150 грамм. Все потому, что солнца нет”, – рассказал эксперт.

По словам Соломникова, за последнее время доход россиян сильно снизился, а на пенсию прожить стало очень трудно.

“Государство поддерживает только подведомственные агрохолдинги, а простым фермерам помощь не оказывается. Некоторые из них даже будут вынуждены пустить скот под нож, потому что сена заготовить не могут. Кормить коров нечем. Кто скосил – она сгнила, у кого не скошена – ложится от дождя. За этим последует естественное увеличение цен на молоко и молочные продукты. Сено же из Белоруссии не привезешь”, – пояснил он.

Специалист добавил, что весь урожай 2017 года уже погиб, поскольку ночью температура воздуха составляет всего лишь +5…+7 градусов тепла, что по июльским меркам приравнивается к заморозкам. Единственный способ исправить ситуацию на рынке овощей – это открыть европейские рынки, то есть снять ответные санкции, добавил он.

“Государство не сможет контролировать цены, поскольку товара просто не будет. Если не начнут ввозить через Белоруссию санкционную картошку из Польши или Голландии – но это уже нарушение федерального закона. Хотя таким же образом ввозят сыры", - заявил эксперт.

“Некоторым растениям нужно солнце, поэтому мы зависим от погоды”

Директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков рассказал в беседе с радиостанцией Москва FM, что процент повышения или снижения цен зависит от конкретных продуктов. При этом на рынке в настоящий момент складывается баланс из российских и завозных овощей. Наиболее близкие по логистике поставщики – Белоруссия, Дагестан и Узбекистан, которые могут доставить ранний урожай.

"Здесь действуют законы спроса и предложения, а предложения состоят как из отечественного производства, так и из производителей стран СНГ", – пояснил он.

Востриков отметил, что огурцы и помидоры сейчас находятся в более низкой ценовой категории, что во многом связано с запуском тепличных комплексов и расширением производства грунтовой продукции.

"Сейчас пойдет сбор уже более поздних сортов – и уже на этой неделе цены на капусту демонстрировали падение где-то на 15 рублей. Когда индустриальные крупные агрохолдинги начинают поставлять продукцию на рынок, цены падают. Сейчас говорить о том, что цены поднялись, было бы не очень корректно, более корректным будет сравнение с прошлым годом, которое охватывает поставку ранних овощей и фруктов. Некоторым растениям нужно солнце, поэтому мы зависим от погоды. Ближе к концу июля станет понятно, сколько мы сможем заложить на хранение", – сказал директор по развитию Ассоциации производителей.

То, что поставляется на рынок, зависит от покупательной способности населения, а "население голосует рублем". "Так как продукция скоропортящаяся, ее легче продать по той цене, по которой ее покупает население, нежели списать все на убытки и похоронить собранную продукцию", – заключил Востриков.