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Общество

06 августа 2012, 12:29

В середине недели в Москву придет похолодание

погода похолодание

ИТАР-ТАСС

По прогнозам синоптиков, уже на этой неделе жара покинет столичный регион. Переломным днем станет вторник, у которого есть шанс стать и самым жарким днем августа. А уже со среды столицу ждут облачное небо, дожди и постепенное снижение температуры.

"Неделя в московском регионе стартует с солнечной и аномально жаркой погоды, однако ближе к выходным температурный режим приблизится к норме, а в выходные даже будет несколько ниже нее", – сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос".

Во вторник, 7 августа, температура воздуха днем поднимется в столице до 30-32 градусов тепла, в области – до плюс 29-34 градусов. Скорее всего, это будет последний жаркий день недели и к тому же самый жаркий день месяца. Ветер будет дуть южный со скоростью три-восемь метров в секунду.

Ночь со вторника на среду ожидается теплой – плюс 17-22 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 23-28 градусов. В среду под влиянием циклона в регионе пройдут ливни с грозами, небо закроют облака, а температурный режим начнет возвращаться к норме.

В четверг температура воздуха составит около 24-26 градусов тепла, ветер поменяет направление на западное. В пятницу столбики термометров покажут плюс 23-25 градусов.

В субботу днем температура воздуха не поднимется выше плюс 22-24 градусов, а в воскресенье температура будет даже чуть ниже климатической нормы и составит 20-22 градуса тепла. Ночи в выходные ожидаются прохладные: столбики термометров будут держаться на уровне от 9 до 14 градусов выше ноля.

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