Дожди со снегом придут в столицу к середине недели

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Понедельник станет последним теплым днем в столичном регионе, сообщили m24.ru в центре погоды "Фобос". Ко вторнику небо заволокут тучи, пройдут ливни, а в среду температура воздуха приблизится к нулевой отметке, возможен мокрый снег.

"К середине недели в столицу придет холодный воздух из Арктики, что приведет к обрушению температуры. Сейчас самое время начать готовится к зимнему сезону и достать зимние вещи, автомобилисты уже могут начинать переобувать свои автомобили. Со среды температура в столице будет составлять от 0 до +5 градусов – для начала октября это очень низкая отметка", – рассказал специалист центра.

Во вторник температура в городе составит порядка +9 градусов, однако уже ночью на среду ударят заморозки и столбики опустятся до отметки +2 градуса. Остаток недели температура будет находится в пределах +5 градусов тепла. С четверга в столице начнет выпадать снег.

Практически всю неделю похолодание в городе будет сопровождаться порывистым ветром. Его скорость будет составлять 5-9 метров в секунду. В отдельные дни возможны порывы до 12 метров в секунду.

Ночи будут холодными практически всю неделю. В отдельные дни столбики опустятся до 0 градусов.

В выходные температура в городе будет составлять около +4 градусов. В субботу возможен снег, в воскресенье синоптики прогнозируют дожди.

Напомним, сегодня МОЭК приступил к пробной подаче тепла в жилые дома столицы. Сначала отопление включат в поликлиниках, школах и детских садах, а затем на промышленных предприятиях и в офисных зданиях.

Подать тепло в дома и социальные объекты специалисты МОЭК планируют уже до конца этой недели. Всего в зоне теплоснабжения находится около 70 тысяч зданий, 30 тысяч из них – жилые дома.