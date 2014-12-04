В четверг ожидается небольшой снег и до 4 градусов мороза

Елена Волосюк рассказала о погоде в Москве на 4 декабря

В четверг в Москве будет облачно, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза, передает центр погоды "Фобос".

Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с.

Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, местами не исключен небольшой снег. В столице столбики термометров покажут 2-4 ниже нуля, в Подмосковье подморозит до минус 2 - минус 7 градусов.

Днем в пятницу вновь ожидается небольшой снег. В Москве будет от нуля до минус 2 градусов.