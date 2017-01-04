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04 января 2017, 16:23

Общество

Почти 15 сантиметров снега выпадет в городе за два дня

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Сильный снегопад с порывистым ветром обрушился Москву и Подмосковье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, к вечеру четверга в городе может выпасть до 14 сантиметров снега. Уже 4 января в столице выпадет до двух сантиметров осадков, в ночь – еще 8-9 сантиметров. Температура воздуха составит 7-8 градусов мороза. Ожидаются метель и порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

Бирюков отметил, что для ликвидации последствий снегопада задействованы около 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники и около 42 тысяч рабочих.

Столичный департамент транспорта просит автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за гололедицы и снежных заносов. Москвичам посоветовали по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться городским транспортом.

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