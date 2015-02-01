Последний месяц зимы в Москве начался с грозы

Февраль в Москве начался с грозы

В первой половине воскресенья в столичном регионе наблюдается редкое атмосферное явление - зимняя гроза, сообщает телеканал "Москва 24".

Это "весеннее" явление отмечалось минувшей ночью во многих районах столицы. По данным столичного Метеобюро, молния и раскаты грома зафиксировала главная метеостанция города - ВДНХ.

За ночь в Москве выпало до 10 процентов месячной нормы осадков.

Кроме того, московская погода установила новый температурный рекорд для 1 февраля. Так, в 07.00 воздух в столице прогрелся до плюс 3,1 градуса, что на 0,1 градуса больше, чем в 1914 году.

В воскресенье в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшими прояснениями ближе к вечеру. Температура воздуха может подняться до плюс двух градусов. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/c, в первой половине дня порывы могут достигать 12-17 м/c.

"Среднесуточная температура воздуха в столице окажется на 10 градусов выше климатической нормы", - сообщает портал "Метеоновости".