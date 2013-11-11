Под завалами дома в Подмосковье обнаружен пятый погибший

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе разбора завалов частично разрушенного в Подмосковье дома обнаружен пятый погибший.

Как сообщает "Интерфакс", под горой мусора и остатков части стены дома может находиться еще три человека.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ. Четыре человека погибли, еще шестеро получили ранения.

В результате ЧП в поселке Загорские Дали были повреждены восемь квартир на трех этажах. Все погибшие - ребенок, его мать и двое пенсионеров - жили в одной из них.

Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причины случившегося установят криминалисты и следователи СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".