Симферополь стал самым популярным авианаправлением из Москвы в 2014 году

Фото: M24.ru

В минувшем году самым популярным направлением у авиатуристов из столицы впервые стал Симферополь, а цены на билеты туда даже несколько упали. В 2013 году таким городом был Сочи. В прошлом году количество перелетов из Москвы в административный центр Крыма по сравнению с 2013-м годом увеличилось в 2,5 раза. Такие данные приводятся в исследовании туристического сайта Туту.ру.

Кроме того, в 2014 году почти в 2 раза больше стали летать в Кишинев. Благодаря этому Кишинев вошел в топ-10 направлений, пользующихся наибольшей популярность. Практически не изменилась популярность направлений Москва - Сочи, Москва - Санкт-Петербург и Москва - Краснодар.

Эти города, как и в 2013 году, остались в топ-5 наиболее востребованных направлений с вылетом из Москвы. Кроме того, популярностью пользовались в прошлом году перелеты в Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Анапу, Калининград и Екатеринбург. Стоит отметить, что по сравнению с 2013 годом в два раза упала востребованность Киева.

"Анализируя предпочтения покупателей портала Туту.ру, мы выяснили, что в 2014 году самым востребованным авианаправлением с вылетом из Москвы стал Симферополь. Причем доля купленных билетов на tutu.ru выросла в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом: с 4% до 10%", - рассказал M24.ru генеральный директор Туту.ру Дмитрий Храпов.

"Из интересных тенденций прошлого года я бы отметил двукратный рост доли проданных авиабилетов по маршруту Москва-Кишинев, и уменьшение спроса в 2,5 раза на Киевское направление. Если в 2013 году Киев входил в топ-10 самых популярных авианаправлений Туту.ру, то в 2014 году он сместился с 9-ой позиции на 23-ю", - отметил Храпов.

Что касается средних цен на билеты, то они серьезно не менялись или даже понижались по сравнению с 2013 годом. В частности, средняя стоимость перелета из Москвы в Симферополь упала с 6 317 рублей до 5 262 рубля, в Санкт-Петербург - с 4 461 рубля до 3 679 рублей, в Краснодар - с 5 330 рублей до 4 531 рубля.

При этом средняя цена билетов на самолет из Москвы в Сочи выросла с 5 452 рублей до 5 478 рублей.

Храпов уточнил, что "средняя цена на авиабилеты за год, при помесячном сравнении цен в 2013 и 2014 годах, выросла на 3%. А в декабре рост цен на авиабилеты ускорился, и средняя цена выросла уже на 10% - с 6492 рублей до 7111 рублей".

Стоит отметить, что в апреле 2014 года "Аэрофлот" ввел единый тариф для авибилетов экономкласса по направлениям из Москвы в Симферополь и обратно стоимостью 7, 5 тысяч рублей. Ранее Владимир Путин поручал Минтрансу обеспечить установление спецтарифа по этому направлению в летний туристический сезон.

Напомним, как ранее сообщал глава Ростуризма Олег Сафонов, число россиян, отдыхающих внутри страны, увеличилось в 2014 году на 25-30% по сравнению с 2013 годом.

Он отметил, что в 2014 году наметился ряд тенденций в туристической сфере РФ. Среди них Сафонов, в частности, назвал "сокращение выездного туризма и увеличение внутреннего туризма в РФ на 25-30%". "Мы уверены что внутренний и въездной туризм в РФ будет расти, но выездной уже так сильно расти не будет", - сказал руководитель ведомства.