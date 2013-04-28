Первый поезд "Ласточка" отправится в Нижний Новгород 28 апреля

28 апреля в первый рейс отправится новый поезд "Ласточка"

В воскресенье, 28 апреля, отправится в первый рейс скоростной поезд "Ласточка" по маршруту Москва - Нижний Новгород. Поезда будут курсировать ежедневно отправлением из столицы в 14.15 и прибытием в Нижний Новгород в 18.15.

Поезд будет останавливаться во Владимире, Коврове и Дзержинске. Из Нижнего Новгорода "Ласточка" будет отправляться в 19.10 и прибывать в Москву в 23.15, пресс-служба сообщает РЖД.

Напомним, новый скоростной поезд "Ласточка" будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в летний период – с 28 апреля по 30 сентября 2013 года. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или через интернет. Их стоимость - 850 рублей.

Поезда "Ласточка" предназначены для перевозок пассажиров со скоростью до 160 км/ч. Каждый поезд состоит из пяти вагонов. Составы имеют повышенный уровень комфортности, они оборудованы компактной климатической установкой и потребляют меньше энергии по сравнению с другими электропоездами.