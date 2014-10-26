Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября 2014, 10:26

Транспорт

Иномарка столкнулась с грузовым поездом на железнодорожном переезде

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Поздно вечером в субботу, 25 октября, на подмосковном железнодорожном переезде перегона Кубинка 2 - Лукино произошло ДТП. Грузовой поезд столкнулся с иномаркой.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, переездная сигнализация неохраняемого переезда работала исправно. По предварительным данным, водитель Volkswagen проигнорировал приближающийся поезд и выехал на пути.

Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным - столкновения избежать не удалось. Машина сбоку врезалась в поезд.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen, который обратился за медицинской помощью. От госпитализации он, впрочем, отказался.

Ссылки по теме


На график движения пассажирских и пригородных поездов ДТП не повлияло.

Напомним, что весной подобное происшествие случилось на территории Новой Москвы. Тогда на переезде "Жигули" столкнулись с товарным поездом. Пассажирка машины погибла, водитель получил травмы.

Сайты по теме


поезда столкновения железнодорожные переезды чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика