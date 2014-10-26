Иномарка столкнулась с грузовым поездом на железнодорожном переезде

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Поздно вечером в субботу, 25 октября, на подмосковном железнодорожном переезде перегона Кубинка 2 - Лукино произошло ДТП. Грузовой поезд столкнулся с иномаркой.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, переездная сигнализация неохраняемого переезда работала исправно. По предварительным данным, водитель Volkswagen проигнорировал приближающийся поезд и выехал на пути.

Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным - столкновения избежать не удалось. Машина сбоку врезалась в поезд.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen, который обратился за медицинской помощью. От госпитализации он, впрочем, отказался.

На график движения пассажирских и пригородных поездов ДТП не повлияло.

Напомним, что весной подобное происшествие случилось на территории Новой Москвы. Тогда на переезде "Жигули" столкнулись с товарным поездом. Пассажирка машины погибла, водитель получил травмы.