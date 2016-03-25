РЖД планирует запустить поезда в честь Года российского кино

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

РЖД планирует брендировать пассажирские поезда компании в честь Года российского кино. Об этом Агентству "Москва" сообщил начальник департамента управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки" ОАО "Российские железные дороги" Максим Шнейдер.

"Сейчас прорабатываются мероприятия по брендированию элементов железнодорожной инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава. Как только программа будет согласована, мы расскажем о деталях. Сейчас не принято окончательное решение, какие это будут поезда", – сказал Шнейдер.

Он добавил, что в поездах могут также запустить голосовые объявления о проведении Года российского кино. Однако, по его словам, эта идея пока только обсуждается.

В то же время в пресс-службе "Аэрофлота" заявили, что компания присвоит пяти новым воздушным судам имена деятелей, внесших вклад в развитие российского кино.

Кроме того, на бортах самолетов на всех рейсах в течение года будут давать объявления о проведении Года отечественного кино и о проведении Всероссийской акции "Ночь кино".

Именные поезда Московского метрополитена

Напомним, накануне в столичной подземке запустили именной поезд, посвященный Году российского кино. Поезд, получивший название "Герои на все времена", будет курсировать по Кольцевой линии метро.

Его вагоны представляют собой мобильную экспозицию с редкими фотографиями, кадрами и старинными афишами к кинофильмам. Четыре из пяти вагонов состава посвящены истории отечественного кино XX века.

Это совместный проект метрополитена, Минкультуры и киностудии имени Горького. По словам министра культуры России Владимира Мединского, это не последний поезд в честь кино.