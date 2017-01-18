Первый товарный поезд из Китая прибыл в Лондон

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Первый грузовой железнодорожный состав прибыл в Лондон из Китая, сообщает оператор сервиса InterRail Holding AG.

Состав выехал из китайского города Иу в восточной провинции Чжэцзян 1 января и в течение 18 дней добирался до английской столицы. За это время поезд преодолел расстояние в 12 тысяч километров. На своем пути он пересек границы Казахстана, России, Белоруссии, Польши, Германии, Бельгии и Франции, откуда по тоннелю под Ла-Маншем прибыл в Лондон.

Поезд привез 58 контейнеров с китайской продукцией. Состав доставил в столицу Великобритании груз потребительских товаров: одежду, ткани, бытовые товары.

Лондон стал 15-м европейским городом, с которым Китай установил прямое железнодорожное сообщение. Доставлять груз по данному маршруту поездом в два раза дешевле, чем самолетом, и на две недели быстрее, чем по морю. Ожидается, что теперь такие составы будут отправляться каждую неделю.