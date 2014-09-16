В "Сапсанах" появился новый класс "Экономический +"

Фото: ИТАР-ТАСС

В "Сапсанах", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, появился новый класс обслуживания "Экономический +", сообщает пресс-служба РЖД. Он введен в вагонах № 10, с относительно небольшим количеством мест, а расстояние между креслами на 9 сантиметров больше, чем в эконом-классе.

В вагонах есть розетки для подзарядки мобильных телефонов и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, пассажирам бесплатно предоставляется питание (сэндвич, кондитерские изделия и напитки в ассортименте).

Поезда с новым классом обслуживания начали курсировать15 сентября. Билеты в вагоны № 10 при покупке за 45 суток на 375 рублей дороже, чем в эконом-классе.

Также в пресс-службе отметили, что с 15 сентября начала действовать скидка в размере 38% по дорожной карте "Золотая осень". Владельцы этой карты могут доехать из Москвы до Петербурга в вагоне класса "Эконом +" за 1250 рублей. Карта действует при покупке билетов на "Сапсан" № 753, 759, 760 и 766 кроме поездов, отправляющихся по пятницам и воскресеньям. Срок действия карты – с 15 сентября по 31 октября 2014 года, а стоимость – 500 рублей.

Напомним, с 1 августа из Москвы в Санкт-Петербург начали ежедневно ходить сдвоенные "Сапсаны". Они состоят из 20 вагонов вместо обычных 10 и вмещают 1050 пассажиров. С начала запуска они перевезли уже около 98 тысяч человек.