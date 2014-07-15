Более 50 человек пострадали из-за ЧП на "синей" ветке метро

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Из-за резкой остановки поезда на Арбатско-Покровской линии столичного метро пострадали более 50 человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Большинство из пострадавших получили ушибы и ссадины, цитирует заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова ИТАР-ТАСС. Печатников добавил, что эвакуация из подземки продолжается и не исключено, что к врачам поступят пострадавшие, получившие более серьезные травмы. На место происшествия прибыл вертолет для эвакуации раненых - по некоторым данным, двое пассажиров получили тяжелые ранения.

Кроме того, около 20 человек заблокированы в поврежденном вагоне, для их освобождения спасатели используют гидравлический инструмент. Добавим, что, по уточненным данным, в тоннеле сошли с рельсов три вагона.

Напомним, около 9 часов утра на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. На перегоне сняли напряжение, там работает аварийная бригада.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы. "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя.