ЦППК планирует закупить 45 дизель-поездов до 2020 года

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Центральная пригородная пассажирская компания планирует закупить 45 поездов на дизельном топливе в период с 2018 по 2020 годы, сообщил журналистам генеральный директор ЦППК Михаил Хромов.

По его словам, поезда планируются приобрести для работы на неэлектрофицированных участках, передает Агентство "Москва".

Ранее m24.ru сообщало, что в этом году в Московской области пустят первую электричку на дизельном топливе. Этот поезд может использоваться как на электрифицированных, так и не электрифицированных участках дороги.

Дизель-поезд – это новый для российского транспортного машиностроения класс подвижного состава. Впервые в отечественной практике силовое оборудование поезда размещено не в подвагонном пространстве, а в отдельном, расположенном между вагонами, специальном тяговом модуле со сквозным проходом.