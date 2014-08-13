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Москва 24

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Общество

13 августа 2014, 07:46

Трое отравившихся с поезда из Абакана выписаны из московских клиник

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Троих отравившихся в поезде Абакан - Москва выписали из больницы

Трое взрослых, отравившихся в поезде "Абакан - Москва", выписаны из столичных клиник, сообщает телеканал "Москва 24".

Это мужчина 29 лет и женщины 32 и 53 лет. В больницах продолжают лечение 55 детей, которых также готовят к выписке.

Напомним, 8 августа стало известно о том, что в поезде Абакан-Москва отравились более полусотни человек. Проводники вызвали к вокзалу "скорую помощь", бригады медиков ждали состав на Ярославском вокзале.

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Инцидентом заинтересовался Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей".

В ходе расследования было установлено, что все пострадавшие питались в вагоне-ресторане. Причиной отравления, по мнению следователей, стал некачественный плов.

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