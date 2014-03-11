В центре Мейерхольда поставят спектакль о новой жизни "Пассажиры"

13 марта в рамках спецпроекта "Новая пьеса" фестиваля "Золотая маска" в Центре имени Мейерхольда покажут спектакль "Пассажиры". Его представит финская театральная группа "Перископ", привыкшая к кочевой жизни.

Примечательно, что культурный центр "Корьямо", резидентами которого являются артисты, регулярно три раза в неделю дает представления в трамвае. Другой мобильный театр из Сан Франциско принципиально не имеет собственной площадки – он устраивает спонтанные перформансы и разъезжает по фестивалям.

По сюжету в вагоне скоростного поезда Хельсинки-Рованиеми собралась интернациональная компания: брошеный женой итальянец, потерявшая дом после аварии на Фукусиме японка, разочарованная в профессии немецкая журналистка.

Они пытаются оставить позади свои проблемы, однако периодически появляющийся контролер невольно вмешивается в жизнь каждого и напоминает пассажирам о том, что они стараются забыть. Этот поезд – модель Вавилонской башни, где все говорят на разных языках, но пытаются понять друг друга.

Начало – в 19.00.