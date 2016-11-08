Два месяца по МЦК: что мы знаем о "стальном кольце" Москвы

8 ноября открыли последнюю, 31-ю станцию Московского центрального кольца – Панфиловскую. О том, что сделано в рамках строительства 14-й линии метро, сколько людей уже проехало по МЦК, и что будет сделано – в материале m24.ru.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

История Московского железнодорожного кольца

В 1897 году император Николай II благословил строительство Московской Окружной железной дороги, которая должна была соединить основные ж/д направления города и облегчить перевозку грузов. В конкурсе победил проект инженера Рашевского, предполагавший также и пассажирские грузоперевозки.

Строительство началось в 1903 году под личным присмотром московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Все сооружения окружной дороги решили выполнить в едином стиле – из красного кирпича с белой отделкой.

Фото: mkzd.ru

Через пять лет по новой железной дороге пустили первый поезд, всего же за сутки по линии проходили четыре поезда. И если грузовые перевозки полностью оправдали себя, то пассажирские не пошли.

Сначала москвичей смутила высокая цена на билеты, а в конце 20-х – начале 30-х годов в районах, где проходила окружная дорога, наладилось автобусное и трамвайное сообщение, популярность поездов упала, и в 1934 году пассажирское сообщение пришлось закрыть. Возобновить их хотели в 60-е годы, но предложение так и не было реализовано, а в конце 80-х на железной дороге решили отреставрировать исторические постройки и пустить пассажирские поезда.

Современная идея превращения дороги в скоростную трассу с пересадками на метро появилась в 2001 году, когда линия носила название МКЖД (Московская кольцевая железная дорога), а приступили к реконструкции уже при Сергее Собянине в 2012 году. Пассажирское движение пустили 10 сентября 2016 года.

Сейчас МЦК – это 14-я линия метро, но с ж/д электричками. Трасса проходит вблизи Третьего транспортного кольца на юго-востоке и западе города и посередине между ТТК и МКАД на севере столицы.

МЦК: современный вид

Кольцо включает в себя 31 станцию, на каждой из которых предусмотрены пересадки на другие виды общественного транспорта. 17 станций будут соединены с 11 линиями метро, 10 – с радиальными железнодорожными ветками.

Схема метрополитена. Фото: mosmetro.ru



Пассажиры могут свободно пересаживаться при поездках по маршрутам: Метро – МЦК – Метро; Метро – МЦК; МЦК – Метро – Монорельс; Монорельс – Метро – МЦК – Метро.

Также с электричек предусмотрены пересадки на автобусы, троллейбусы и трамваи. График движения наземного транспорта подогнали под расписание МЦК.

Интервалы движения маршрутов наземного транспорта, обслуживающих кольцо, составляют около 10 минут. В дальнейшем их планируется сократить до 6–8 минут, чтобы пассажиры смогли практически сразу пересесть с МЦК на наземный транспорт.

Тарифная система кольца – такая же, как у метрополитена, причем в первый месяц проезд был бесплатным.

одна поездка – 50 рублей;

одна поезда по карте "Тройка" – 32 рубля;

90 минут – 60 рублей.

Экскурсии по МЦК

Запуск МЦК привлек внимание москвичей и гостей столицы не только фактом открытия новой линии: в первый месяц работы там были бесплатные экскурсии. Пассажирам рассказывали об истории строительства и об архитектурных объектах, которые можно увидеть из окон поезда. Первый тур состоялся в день начала пассажирского движения. В дальнейшем познавательные прогулки продолжались в течение месяца по будням, а в конце сентября железнодорожную экскурсию транслировали онлайн.

7 ноября стало известно о том, что экскурсии вернули: их решили продлить до конца года. Они начинаются в 11:00 и в 14:00 на станции Деловой центр, cбор участников происходит у стойки "Живое общение". Каждому участнику выдается радиогид, но при себе нужно иметь 1000 рублей или паспорт в качестве залога. Длится поездка около полутора часов.

Узнать расписание и записаться на экскурсии можно по телефону: 8 (495) 637-54-75 или на сайте.

Какие поезда ходят по МЦК

На Московском центральном кольце ездят поезда "Ласточка" производства Siemens, но адаптированная для России модель Desiro (Siemens Desiro Rus). Важно, что поезда обслуживают по контракту жизненного цикла. Это значит, что покупая "Ласточку", РЖД (владелец инфраструктуры) получает не только сам поезд, но и его обслуживание в течение срока службы.

Весь подвижной состав оснащен энергосберегающим электрооборудованием, видеокамерами, кондиционерами, зарядками для телефонов и бесплатным Wi-Fi. Каждая "Ласточка" состоит из пяти вагонов. В двух головных поставили по два туалета, которые приспособлены для маломобильных граждан, а на выходах из поезда есть урны.

Запуск Московского центрального кольца

Двери "Ласточек" пассажиры должны открывать самостоятельно, для этого на дверных створках снаружи и внутри вагона есть специальные кнопки, которые будут активны только при полной остановке поезда. О том, что кнопка работает, сообщает расположенный рядом зеленый индикатор.

Цифры С момента запуска Московского центрального кольца пассажирами "Ласточек" стали более 10 миллионов горожан. Ежедневная нагрузка новой транспортной магистрали составляет порядка 250-260 тысяч человек. С момента запуска Московского центрального кольца пассажирами "Ласточек" стали более 10 миллионов горожан. Ежедневная нагрузка новой транспортной магистрали составляет порядка 250-260 тысяч человек. Самая популярная станция МЦК – Площадь Гагарина, в будни ее пассажиропоток составляет порядка 26 тысяч человек в день. На втором месте – станция Владыкино, которой ежедневно пользуются около 18,3 тысячи человек, а на третьем – "Ботанический сад" – 17,7 тысячи пассажиров в день. При этом больше всего пассажиров пользуются МЦК на отрезке от Ботанического сада до Балтийской.



Планы

До 2018 года МЦК планируют объединить с железнодорожными платформами и вводимыми станциями метро. Речь идет о десяти остановках кольца: Лихоборы, Стрешнево, Верхние Котлы, Новохохловская, Нижегородская, Измайлово, Бульвар Рокоссовского, Ростокино, Ботанический сад и Окружная.

Еще в ближайшие два года через Московское центральное кольцо планируют построить восемь транзитных пешеходных переходов. А на станциях МЦК должны установить урны и зарядки для мобильных телефонов.